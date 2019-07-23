Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Об этом пишет Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники в окружении политика.

По их словам, в планах экс-президента — дискредитировать партию главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и в итоге добиться новых досрочных выборов.

"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", — заявил один из собеседников газеты.