Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники в окружении политика.
По их словам, в планах экс-президента — дискредитировать партию главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и в итоге добиться новых досрочных выборов.
"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", — заявил один из собеседников газеты.
Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа, однако уже сейчас понятно, что "Слуга народа" сохраняет лидерство. За партию проголосовали 43,11% граждан, следует из данных ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.