Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске

ДОНЕЦК/ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Краматорск

Жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы рассказали РИА Новости, что попали в руки СБУ и провели некоторое время в аэропорту Краматорска. Там их избивали, кроме того, тюремщики хотели организовать изнасилование Аллы Белоусовой еще одним задержанным. Им оказался другой житель Енакиево Константин Афонченко, который рассказал о применении бензопилы во время пыток. По его словам, в Краматорске практиковалась отправка заключенного на минные поля.

Афонченко также отметил, что потом опознал по фотографиям среди своих мучителей активиста Майдана Всеволода Стеблюка и будущего депутата Верховной Рады Андрея Тетерука.

Ранее бывший заключенный секретной тюрьмы в мариупольском аэропорту Кирилл Филичкин в видеоинтервью РИА Новости рассказал, что нынешние депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его, а последний еще и пытал.

Красноармейск

Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич. Его задержали 25 марта 2015 года, пресс-релиз по этому поводу попал на официальный сайт СБУ.

При этом протокол задержания был оформлен лишь 31 марта. При поступлении в СИЗО медики констатировали на его теле многочисленные гематомы, на этот счет есть справка изолятора.

"На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев", - сообщила РИА Новости глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер (Fiona Frazer).

Харьков

По данным миссии, тюрьма, где с нарушениями содержались заключенные, действовала в СБУ Харькова, ООН установила имена 184 человек, которые, по мнению миссии, были незаконно задержаны в помещении Харьковского СБУ в 2014-2016 годах.

Данные о тюрьме СБУ в Харькове подтверждает РИА Новости и представитель Amnesty International организации на Украине Мария Гурьева.

Чтобы сделать сговорчивее

СБУ учила радикалов-националистов и работников украинской милиции, как искать в Донбассе сторонников ДНР и потенциальных осведомителей, заявил РИА Новости бывший следователь Марьинского районного отдела Донецкой области МВД Украины. Он попросил изменить его имя из-за опасения за свою жизнь.

По его словам, руководители опергруппы СБУ ставили сотрудникам МВД задачи поквартирного и подворового обхода жилого сектора города и района для выявления лиц, которые участвовали в деятельности военных формирований ДНР и в референдуме 11 мая 2014 года.

Кроме того, по его словам, ставилась задача поиска таксистов и фермеров из Донецка, которые ездят на украинскую сторону, например продавать урожай и "в силу своих политических проукраинских убеждений или из корыстной заинтересованности готовы к сбору на территории ДНР информации". У фермеров, помимо информации, требовали и просто деньги "за то, что они финансируют террористов".