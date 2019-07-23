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РИА Новости

В Приамурье в ходе ливней подтопило более 400 придомовых территорий

Вчера, 07:24
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Свыше 400 придомовых территорий подтоплено в Амурской области после мощных ливней, в одном из сел эвакуировали 30 человек, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Сковородинском и Зейском районах, а также в городе Благовещенске, который пострадал в ходе циклона. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. Сообщалось, что в Зее были подтоплены 24 двора, а в селе Овсянка - 12 дворов. Также были подтоплены несколько участков местных дорог. В регионе продолжаются дожди.
"В результате прохождения обильных осадков на территории Зейского района произошло подтопление… 49 подворий в селе Овсянке. Работы по откачке воды проводятся... В селе Ивановка Зейского района в превентивных целях из домов, попадающих в зону подтопления, эвакуированы 30 человек, из них 16 детей. Люди находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в школе и участковой больнице села Овсянка, и у родственников", - говорится в сообщении.
Эвакуированных обеспечили горячим питанием, водой, предметами первой необходимости.
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
22 июля, 03:58
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
В Сковородинском районе в посёлке Невер подтоплено 102 подворья, а в городе Сковородино 32 придворовых территорий и восемь частных жилых домов. Подтоплен участок автомобильной дороги "Сковородино – Невер". Подтоплено два участка автодороги "Зея – поселок Огорон". Один участок перемыт на дороге "поселок Золотая гора – поселок Береговой".
В Магдагачинском районе в селе Тыгда подтоплено 199 придворовых территорий. В Новобурейском Бурейского района дождевым паводком подтоплены пять территории и два частных жилых дома. В Тамбовском районе подтопило подворья в селах Лермонтовка (26 подворий), Тамбовка (4 подворья), Раздолье (31 подворье) и Муравьёвка (6 подворий).
Также подтопление отмечается на трассе "Зея – поселок Гулик" и "Зея – Поляковский". Три участка подтоплены на автодороге "Зея – село Ивановка", проезд отсутствует. Сообщения с поселком Гулик и селом Ивановка нет. Без автосообщения остались поселок Огорон и поселок Береговой. Там есть запас провизии. Туда ходит железнодорожный транспорт и паром.
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