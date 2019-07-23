Киргизские погранвойска перевели на усиленный вариант несения службы

БИШКЕК, 23 июл — РИА Новости. Погранвойска Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Киргизии.

В ведомстве отметили, что сейчас обстановка на киргизско-таджикском участке границы "характеризуется как относительно стабильная".

"Пограничные представители Киргизии и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации", — заявили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в Баткенскую область вылетел председатель Государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.