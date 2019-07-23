Киргизские погранвойска перевели на усиленный вариант несения службы

БИШКЕК, 23 июл — РИА Новости. Погранвойска Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Киргизии.
В ведомстве отметили, что сейчас обстановка на киргизско-таджикском участке границы "характеризуется как относительно стабильная".
"Пограничные представители Киргизии и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации", — заявили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что в Баткенскую область вылетел председатель Государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Накануне между гражданами Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной конфликт. Как заявили в Бишкеке, причиной размолвки послужила установка флагштока на въезде в таджикское село Ворух. Жители киргизского села Аксай выступили против флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По версии Душанбе, конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории Воруха. В столкновении пострадали около 20 человек, один погиб.
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