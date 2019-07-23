На Камчатке в праздновании Дня ВМФ примут участие более 20 боевых кораблей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл – РИА Новости. Более 20 боевых кораблей и судов примут участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ на Камчатке в воскресенье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что в этот день в Петропавловске-Камчатском состоится обход строя кораблей, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение парадных расчетов соединений и частей территориального гарнизона. Береговая часть праздника начнется в 12.00 сразу после полуденного выстрела.

"Продолжится праздник в акватории Авачинской бухты. Для обхода парадной линии на бочках выставят восемь кораблей, подводных лодок и судов. В том числе малый ракетный корабль "Разлив", малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно "Бирюса" и новейший морской транспорт вооружения "Академик Ковалев". Планируется, что строй замкнут два атомных подводных крейсера из состава Подводных сил ТОФ", - говорится в сообщении.

Далее в акватории бухты пройдет военно-спортивный праздник, в котором будут задействованы 15 боевых кораблей и катеров. Зрители увидят освобождение захваченного судна, поиск и торпедную атаку противолодочным кораблём подводной лодки условного противника, проводку судна за тралами.

В этот же день на главной площади Петропавловска-Камчатского для показа будет выставлено более 40 единиц различной военной техники: новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные комплексы ПВО С-400 и "Панцирь, пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град", танки Т-80 БВ и другие.