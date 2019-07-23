На Камчатке в праздновании Дня ВМФ примут участие более 20 боевых кораблей

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.
Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.
Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.
Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.
Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.
"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.
"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.
Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.
Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.
Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).
Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).
Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.
Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".
Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".
Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.
Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.
Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.
Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.
"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.
Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.
Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).
Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.
Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".
Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.
Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.