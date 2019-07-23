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РИА Новости

На Камчатке в праздновании Дня ВМФ примут участие более 20 боевых кораблей

Вчера, 07:20
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© РИА Новости / Иван Бездомный / Перейти в фотобанкМТВ "Академик Ковалев". Архивное фото
МТВ Академик Ковалев. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Бездомный
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл – РИА Новости. Более 20 боевых кораблей и судов примут участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ на Камчатке в воскресенье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
Отмечается, что в этот день в Петропавловске-Камчатском состоится обход строя кораблей, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение парадных расчетов соединений и частей территориального гарнизона. Береговая часть праздника начнется в 12.00 сразу после полуденного выстрела.
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"Продолжится праздник в акватории Авачинской бухты. Для обхода парадной линии на бочках выставят восемь кораблей, подводных лодок и судов. В том числе малый ракетный корабль "Разлив", малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно "Бирюса" и новейший морской транспорт вооружения "Академик Ковалев". Планируется, что строй замкнут два атомных подводных крейсера из состава Подводных сил ТОФ", - говорится в сообщении.
Далее в акватории бухты пройдет военно-спортивный праздник, в котором будут задействованы 15 боевых кораблей и катеров. Зрители увидят освобождение захваченного судна, поиск и торпедную атаку противолодочным кораблём подводной лодки условного противника, проводку судна за тралами.
В этот же день на главной площади Петропавловска-Камчатского для показа будет выставлено более 40 единиц различной военной техники: новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные комплексы ПВО С-400 и "Панцирь, пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град", танки Т-80 БВ и другие.
В пресс-службе добавили, что также перед гостями праздника выступит военный оркестр, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, все желающие смогут угоститься флотской кашей из полевых кухонь.
Боевые корабли в акватории Невы: подготовка к празднованию Дня ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

Фрегат Полтава на фоне Троицкого моста на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
1 из 12

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
2 из 12

Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.

Корабль противоминной обороны нового поколения Иван Антонов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
3 из 12

Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.

Фрегат Адмирал Касатонов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
4 из 12

"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.

Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
5 из 12

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.

Фрегат Полтава на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
6 из 12

Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).

Фрегат Полтава на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
7 из 12

Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

Малый ракетный корабль Пассат во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
8 из 12

Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.

Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне разведенных Дворцового и Троицкого мостов, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
9 из 12

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

Матросы на фрегате Адмирал флота Касатонов на фоне Исаакиевского собора, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
10 из 12

Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

Десантный катер Контр-адмирал Демидов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
11 из 12

Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.

Фрегат Полтава проходит акваторию Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
12 из 12

Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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День Военно-Морского ФлотаВосточный военный округТихоокеанский флот ВМФ РоссииКамчатский крайБезопасность
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