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РИА Новости

Боевые корабли в акватории Невы: подготовка к празднованию Дня ВМФ

Вчера, 16:10
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Санкт-Петербург готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. Боевые корабли прошли акваторию Невы для участия в репетициях военного парада. Самые современные фрегаты и катера — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

Фрегат Полтава на фоне Троицкого моста на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
1 из 12

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
2 из 12

Участвовать в параде будут 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.

Корабль противоминной обороны нового поколения Иван Антонов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
3 из 12

Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" выходит из Санкт-Петербурга для подготовки к празднованию Дня ВМФ России.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.

Фрегат Адмирал Касатонов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
4 из 12

"Адмирал Касатонов" — один из новейших кораблей, созданных в России. Фрегат должен быть передан ВМФ до конца года.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.

Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
5 из 12

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" в акватории Невы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.

Фрегат Полтава на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
6 из 12

Фрегат "Полтава" на фоне разведенных Троицкого и Литейного мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).

Фрегат Полтава на новом месте в акватории Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
7 из 12

Фрегат "Полтава" на Неве (вид со стрелки Васильевского острова).

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

Малый ракетный корабль Пассат во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
8 из 12

Малый ракетный корабль "Пассат" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.

Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне разведенных Дворцового и Троицкого мостов, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
9 из 12

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Дворцового и Троицкого мостов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

Матросы на фрегате Адмирал флота Касатонов на фоне Исаакиевского собора, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
10 из 12

Матросы на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

Десантный катер Контр-адмирал Демидов во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Дню ВМФ России
11 из 12

Десантный катер "Контр-адмирал Демидов" во время выхода боевых кораблей из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.

Фрегат Полтава проходит акваторию Невы для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
12 из 12

Фрегат "Полтава" проходит акваторию Невы для участия в репетициях Главного военно-морского парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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