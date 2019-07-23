На Украине назвали ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский

"Действительно, кадры — это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось", — сказал он в эфире телеканала