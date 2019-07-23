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РИА Новости

На Украине назвали ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский

Вчера, 07:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который вместо кадровой системы в политике выстроил бизнес-империю, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Действительно, кадры — это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.
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По мнению Кравчука, украинская политика испытывает кадровый голод. Но не следует назначать на руководящие должности иностранцев, считает он.
"Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов", — заключил экс-президент.
Тем не менее Кравчук не стал отвергать идею приглашения на Украину иностранцев в качестве консультантов.
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