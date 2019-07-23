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РИА Новости

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Вчера, 05:43
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, обвинившего украинцев в желании стать рабами.
Накануне Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство". Так он прокомментировал результаты на выборах в Верховную раду пророссийских, по его мнению, партий, включая "Оппозиционную платформу — За жизнь".
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Пушков, в свою очередь, отметил, что Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону.

"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", — написал сенатор в твиттере.

При этом он подчеркнул, что результаты выборов в Раду показывают, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. По последним данным, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 5 августа включительно.
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Ситуация на УкраинеАлексей ПушковАлександр ТурчиновРоссияВ мире
Популярные комментарии
Турчинов развязал гражданскую войну на Украине. Его место в тюрьме пожизненно.
23 июля, 07:07
Адам Ваксель
18610007
Турчинов говорил о части украинцев а не о всех украинцах. Большинство из них ценят свободу и демократию. Есть в Украине как и в России свои "пятые колоны", поддерживаемые извне, украинскую Кремль а российскую, как верят прихожане секты Озеро, поддерживает ненавистный Госдеп..
23 июля, 06:28
preobrajenskyfilipp
117200122
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