Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, обвинившего украинцев в желании стать рабами.

Накануне Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство". Так он прокомментировал результаты на выборах в Верховную раду пророссийских, по его мнению, партий, включая "Оппозиционную платформу — За жизнь".

Пушков, в свою очередь, отметил, что Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону.

"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", — написал сенатор в твиттере.

При этом он подчеркнул, что результаты выборов в Раду показывают, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией.