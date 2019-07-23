Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов

Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, за нее проголосовали 43,11% граждан, следует из данных ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.

На втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,03%.

На третьем — "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,17%), за ней следует "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (8,15%).

Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,87%.

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа включительно.

С учетом предварительных итогов выборов по одномандатным округам "Слуга народа" может получить в Раде большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.