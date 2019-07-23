Эксперты предложили обязать автопроизводителей хранить данные в России

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. НП "ГЛОНАСС" в рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" выступило с идеей обязать автопроизводителей хранить данные на территории России, рассказал РИА Новости представитель "Автонет".

"С такой идеей выступает НП "ГЛОНАСС" в рамках рабочей группы НТИ "Автонет". К созданию соответствующего законодательства приступят уже осенью. Ожидается, что оно будет принято в течение следующего года. Параллельно с законодательством будет идти создание проекта национальной телематической платформы "АвтоДата", которая станет площадкой для хранения, анализа и совершенствования автомобильных данных", - сказал собеседник агентства.

В НТИ "Автонет" полагают, что данная законодательная инициатива не оттолкнет автопроизводителей от российского авторынка, а, наоборот, создаст экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной сфере. По данным НТИ, уже сейчас в России порядка 40% автомобилей из общего парка оборудованы системой передачи данных в той или иной форме, а 12% машин оборудованы более чем одной системой.

В рамках платформы "АвтоДата" речь идет о четырех типах больших данных, объясняет представитель "Автонет". Первое - это "сырые" данные или первичные данные, полученные от информационной системы поставщика данных, которые не подвергались обработке или преобразованию. Второе - "нормализованные" данные, полученные на основе "сырых" данных путем их приведения к единому принятому виду, формату, системе измерения, а также политикам платформы "АвтоДата", поясняет он.

На третьей строчке обработанные данные, полученные в результате обработки "сырых" данных методами и алгоритмами в соответствии с политиками/правилами, принятыми в концепции платформы "АвтоДата", а также данные, полученные в результате объединения по различным признакам и категориям. И, наконец, четвертое - обогащенные данные, объединенные или дополненные логически связанными данными, полученными из других авторизованных источников, обрисовал схему представитель "Автонет".