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РИА Новости

Эксперты предложили обязать автопроизводителей хранить данные в России

Вчера, 05:18
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. НП "ГЛОНАСС" в рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" выступило с идеей обязать автопроизводителей хранить данные на территории России, рассказал РИА Новости представитель "Автонет".
"С такой идеей выступает НП "ГЛОНАСС" в рамках рабочей группы НТИ "Автонет". К созданию соответствующего законодательства приступят уже осенью. Ожидается, что оно будет принято в течение следующего года. Параллельно с законодательством будет идти создание проекта национальной телематической платформы "АвтоДата", которая станет площадкой для хранения, анализа и совершенствования автомобильных данных", - сказал собеседник агентства.
В НТИ "Автонет" полагают, что данная законодательная инициатива не оттолкнет автопроизводителей от российского авторынка, а, наоборот, создаст экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной сфере. По данным НТИ, уже сейчас в России порядка 40% автомобилей из общего парка оборудованы системой передачи данных в той или иной форме, а 12% машин оборудованы более чем одной системой.
В рамках платформы "АвтоДата" речь идет о четырех типах больших данных, объясняет представитель "Автонет". Первое - это "сырые" данные или первичные данные, полученные от информационной системы поставщика данных, которые не подвергались обработке или преобразованию. Второе - "нормализованные" данные, полученные на основе "сырых" данных путем их приведения к единому принятому виду, формату, системе измерения, а также политикам платформы "АвтоДата", поясняет он.
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На третьей строчке обработанные данные, полученные в результате обработки "сырых" данных методами и алгоритмами в соответствии с политиками/правилами, принятыми в концепции платформы "АвтоДата", а также данные, полученные в результате объединения по различным признакам и категориям. И, наконец, четвертое - обогащенные данные, объединенные или дополненные логически связанными данными, полученными из других авторизованных источников, обрисовал схему представитель "Автонет".
"Некоторые производители поддерживают идею хранения больших данных на территории России. С другими еще будут вестись переговоры. Через несколько лет подключенный автомобиль будет производить тысячу терабайт данных, которые необходимо обрабатывать и можно монетизировать. Создание платформы позволит сформировать массив больших данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования. Это вопрос эволюционного технологического развития. Перед реализацией платформы будет стоять ряд требований по защите персональных данных, которые уже закреплены в российском законодательстве", - также отметил собеседник агентства.
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