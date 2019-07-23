В Госдуме оценили заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

"В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки", — сказал Белик.

По его словам, несмотря на активную пропаганду, жители Украины осознают необходимость сотрудничества с Россией для будущего страны.

Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство". Так он прокомментировал результаты на выборах в Верховную раду пророссийских, по его мнению, партий, включая "Оппозиционную платформу — За жизнь".