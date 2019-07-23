В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 23 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Один гражданин Таджикистана погиб, трое получили огнестрельные ранения, а семь - травмы различной степени тяжести в результате конфликта на границе с Киргизией, говорится в заявлении пресс-службы пограничный войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Ранее Госпогрансужба Киргизии сообщила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном. В Душанбе заявили об одном погибшем.

"В ходе подготовки к рабочему визиту президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым жители Таджикистана занимались работами по благоустройству, в том числе на территории селения Ворух, где на столбе установили государственный флаг Таджикистана", - говорится в заявлении.

По данным пограничных войск Таджикистана, примерно в 16.35 по местному времени (14.35 мск) киргизские граждане начали препятствовать этому, самовольно выкопав землю, установили щит с надписью "Оксой" и флаг своей страны. Как считают в Душанбе, поскольку граждане Киргизии сделали это на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им - в результате между гражданами двух стран возник конфликт.

Как утверждает погранслужба Таджикистана, киргизская сторона использовала огнестрельное оружие, в результате стрельбы погиб гражданин Таджикистана, еще трое других получили огнестрельные ранения. Также отмечается, что в результате метания камней семь граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести.

Власти Таджикистана заявляют, что граждане Киргизии, воспользовавшись моментом, незаконно перекрыли дорогу "Исфара-Ворух".

"Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные киргизские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям", - отмечается в заявлении.