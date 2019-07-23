Венесуэльские власти назвали возможную причину отключения электроэнергии

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл — РИА Новости. В Венесуэле зафиксированы перебои с электроэнергией на национальном уровне, сообщил в эфире VTV министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес.
"Первое расследование показало, что произошла электромагнитная атака", — сказал он, добавив, что ее целью была основная гидроэнергетическая система страны.
Власти Венесуэлы запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить обслуживание в кратчайшие сроки.
Министр транспорта Иполито Абреу сообщил, что воздушная и водная системы страны работают на альтернативных источниках энергии, чтобы гарантировать безопасность.
Позже появилась информация, что в некоторых районах Каракаса электроснабжение начало восстанавливаться.
Тем не менее венесуэльцев из-за блэкаута освободили от работы и учебы.
26 марта, 17:51И вновь продолжается сбой. Венесуэле опять сделали темноПоскольку Штатам смотреть на Венесуэлу тошно, они, похоже, еще раз вырубили ей электричество. Как 7-го марта. Сняли, так сказать, напряжение. В этом уверены в Каракасе. Янки уже не отнекиваются. А смысл? И так понятно, что их стиль.
Ситуация в Венесуэле
Это не первый блэкаут в Венесуэле. В марте на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, из-за которой не менее 20 из 23 штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране была приостановлена почти на неделю.
Подобные инциденты периодически происходят на фоне острого экономического и политического кризиса в стране.
Президент Николас Мадуро заявил, что перебои в энергоснабжении — это "криминальная атака", в этой ситуации правительство и армия готовы оказать помощь людям.
"Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю", — написал президент в Twitter.