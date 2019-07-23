Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута

Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе. Архивное фото

Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о приостановке трудовой деятельности и занятий в учебных заведениях на фоне новых массовых перебоев с электроэнергией в стране.

"Внимание! Чтобы содействовать процессу восстановления (подачи электроэнергии - Прим. ред.), который осуществляется национальной службой электроснабжения, во вторник, 23 июля, отменяется трудовая деятельность и учебные мероприятия", - написал Родригес в Twitter . Он также посоветовал населению по возможности оставаться дома.

Накануне Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака". Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.

Позднее глава муниципалитета Либертадор Эрика Фариас Пенья сообщила, что энергоснабжение начало восстанавливаться в ряде районов Каракаса.