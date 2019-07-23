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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута

Вчера, 09:24
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкМужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе
Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе
© РИА Новости / Марко Бельо
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Мужчина в здании во время отключения электроэнергии в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о приостановке трудовой деятельности и занятий в учебных заведениях на фоне новых массовых перебоев с электроэнергией в стране.
"Внимание! Чтобы содействовать процессу восстановления (подачи электроэнергии - Прим. ред.), который осуществляется национальной службой электроснабжения, во вторник, 23 июля, отменяется трудовая деятельность и учебные мероприятия", - написал Родригес в Twitter. Он также посоветовал населению по возможности оставаться дома.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Вчера, 05:03
Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы "криминальной атакой"
Накануне Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака". Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.
Позднее глава муниципалитета Либертадор Эрика Фариас Пенья сообщила, что энергоснабжение начало восстанавливаться в ряде районов Каракаса.
Отключение электричества в Каракасе. Архивное фото
Вчера, 02:20
Новое отключение электроэнергии затронуло всю Венесуэлу, сообщил источник
В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКаракасВ мире
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