Компания из ОАЭ построит развлекательный комплекс в пекинском аэропорту

ДУБАЙ, 23 июл — РИА Новости. Крупнейшая компания-застройщик из Дубая Emaar и пекинский аэропорт Дасин совместно построят на территории аэропорта жилой и развлекательный комплекс стоимостью 11 миллиардов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в понедельник в ходе визита наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Китай.
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По заявлению компании Emaar, площадь комплекса составит пять квадратных километров или одну десятую часть от общей территории аэропорта. Проект планируется осуществить за 10 лет.
Компания-застройщик Emaar известна самым высоким сооружением в мире - небоскребом Burj Khalifa в Дубае высотой более 820 метров. В ходе визита наследного принца Абу-Даби состоится открытие первого офиса компании Emaar в Китае.
Строительство нового крупнейшего аэропорта поблизости от Пекина в Дасине началось в 2014 году, открытие должно состояться до конца текущего года. К 2021 году он сможет принимать до 45 миллионов пассажиров ежегодно.
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