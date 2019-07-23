Компания из ОАЭ построит развлекательный комплекс в пекинском аэропорту

ДУБАЙ, 23 июл — РИА Новости. Крупнейшая компания-застройщик из Дубая Emaar и пекинский аэропорт Дасин совместно построят на территории аэропорта жилой и развлекательный комплекс стоимостью 11 миллиардов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство Крупнейшая компания-застройщик из Дубая Emaar и пекинский аэропорт Дасин совместно построят на территории аэропорта жилой и развлекательный комплекс стоимостью 11 миллиардов долларов, сообщает эмиратское информационное агентство WAM

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в понедельник в ходе визита наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Китай.

По заявлению компании Emaar, площадь комплекса составит пять квадратных километров или одну десятую часть от общей территории аэропорта. Проект планируется осуществить за 10 лет.

Компания-застройщик Emaar известна самым высоким сооружением в мире - небоскребом Burj Khalifa в Дубае высотой более 820 метров. В ходе визита наследного принца Абу-Даби состоится открытие первого офиса компании Emaar в Китае.