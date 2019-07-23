Жительницу Дагестана обвинили в избиении до смерти четырехлетней падчерицы

МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение жительнице Дагестана, подозреваемой в нанесении побоев своей четырёхлетней падчерице, от которых она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального МВД в своём официальном аккаунте в Следственные органы предъявили обвинение жительнице Дагестана, подозреваемой в нанесении побоев своей четырёхлетней падчерице, от которых она скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального МВД в своём официальном аккаунте в Instagram

В ходе расследования полицейские установили, что 27 января 2019 года 36-летняя жительница поселка Сулак в пригороде Махачкалы у себя дома нанесла побои своей падчерице. В результате полученных травм четырёхлетняя девочка попала в больницу. Спустя несколько дней она скончалась, так как травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка является насильственной и наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. Установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мачеха погибшей девочки задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерь.