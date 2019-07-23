Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.
Журналист разместил в Twitter публикацию "Газеты.ру", в которой утверждается, что российскую передачу якобы транслировали в одном из букмекерских клубов украинской столицы.
"О, как! боятся. Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев", — написал он.
Ранее телеведущий в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Верховную раду. По словам Соловьева, президент Украины Владимир Зеленский обрел почти абсолютную власть в его стране.