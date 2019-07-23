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РИА Новости

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве

00:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.
Журналист разместил в Twitter публикацию "Газеты.ру", в которой утверждается, что российскую передачу якобы транслировали в одном из букмекерских клубов украинской столицы.
"О, как! боятся. Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев", — написал он.
Ранее телеведущий в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Верховную раду. По словам Соловьева, президент Украины Владимир Зеленский обрел почти абсолютную власть в его стране.
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Ситуация на УкраинеВладимир СоловьевКиевВ мире
Популярные комментарии
Соловьиный помет в одном из букмекерских клубов украинской столицы.
23 июля, 00:23
АБАфанасий Бессмертный
4000014
Что там такого Соловьёв сказал чего любой россиянин не говорит когда обсуждает Украину. Обычные люди намного хлестче высказываются на самом деле, им же не нужно правила поведения на телевидении соблюдать. Давайте теперь всех россиян запретим потому что они всяких порошенок, зеленских и вакарчуков нецензурными эпитетами награждают.
23 июля, 00:38
СССергей Смирнов
710012
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