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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали чаще совершать короткие поездки

Вчера, 07:01
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© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
© Depositphotos / iakovenko123
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спрос россиян на путешествия длительностью два-три дня за год увеличился на 3%, сообщает Ozon.travel.
Лидерами среди наиболее востребованных российских направлений для экспресс-поездок, по данным компании, стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.
За границу на два-три дня наши соотечественники чаще всего отправляются во Францию, Германию, Италию и Турцию. Эти страны также продемонстрировали наиболее значимый рост спроса на короткие путешествия.
Пользователи рассказали, что столь недолгие туры они совершают, чтобы отдохнуть вне дома, увидеться с родственниками или же с рабочими целями.
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ТуризмСочиТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваФранцияГерманияКраснодарСимферопольТурцияИталияСанкт-Петербург
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