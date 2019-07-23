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РИА Новости

Процедура выборов премьер-министра Великобритании

Вчера, 05:33
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Конституционной формой правления в Великобритании является парламентская монархия во главе с королевой.
Главой правительства и председателем Кабинета министров является премьер-министр, который выполняет обязанности от имени монарха.
Отличительной особенностью Великобритании является отсутствие единого документа, который можно было бы назвать основным законом страны. Отношения между народом и правительством регулируются законодательными актами, неписаными законами и конвенциями. Большинство вопросов, касающихся выборов, регулируется Актом о народном представительстве (1983) с изменениями и дополнениями, внесенными законами о народном представительстве 1985 и 2000 годов.
Парламент Великобритании состоит из двух палат: Палаты лордов (верхняя) и Палаты общин (нижняя). Верхняя палата не избирается, а нижняя является демократически избираемой. Палата общин состоит из 650 депутатов.
Политическая партия, которая получает большинство мест в Палате общин на всеобщих выборах, обычно формирует новое правительство. Ее лидер становится премьер-министром.
Дата проведения выборов в Великобритании определяется премьер-министром, который может назначить их в любой момент в течение пяти лет, но не позднее этого срока.
Парламент распускается автоматически за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Действующий премьер-министр остается в должности до тех пор, пока не будут проведены всеобщие выборы.
Согласно традициям, премьер-министр на аудиенции у королевы Елизаветы Второй просит о роспуске парламента. Королева передает премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой указаны дата роспуска парламента, дата новых парламентских выборов и сроки выступления королевы в новом парламенте, которое по традиции знаменует официальное начало его работы.
После того, как были получены последние результаты от избирательных округов или как только стало ясно, что какая-либо партия получила абсолютное большинство мест в Палате общин, премьер-министр делает заявление о результатах выборов. Если правящая партия остается у власти, кабинет министров считается автоматически переизбранным и продолжает свою работу без дополнительного подтверждения полномочий. В противном случае премьер-министр обязан уйти в отставку и направить соответствующее прошение королеве.
Политическая партия, получившая наибольшее количество мест на всеобщих выборах, руководит правительством в течение пяти лет, до следующих всеобщих выборов.
После проведения всеобщих выборов назначение премьер-министра является прерогативой монарха, который руководствуется конституционными конвенциями. Основным требованием для кандидата является доверие Палаты общин. Как правило, на должность премьер-министра назначается лидер партии, получившей большинство мест, однако могут быть сделаны исключения.
Избранного кандидата вызывают в Букингемский дворец, где монарх задает ему вопрос о желании сформировать правительство. При положительном ответе лидер победившей партии назначается премьер-министром и выбирает других членов партии для работы с ним в правительстве.
Кабинет министров максимально состоит из 22 министров, его представители должны быть членами любой палаты парламента. Премьер-министр и министры несут ответственность перед парламентом за осуществление своих полномочий.
Встречи премьер-министра и королевы должны проводиться каждую неделю, на них она может выражать свои взгляды по вопросам работы правительства. При отсутствии возможности организовать встречу проводится конфиденциальный телефонный разговор.
По рекомендации премьер-министра королевой назначаются члены Палаты лордов.
Члены парламента, принадлежащие ко второй по численности партии, становятся официальной оппозицией и формируют теневое правительство. Его функции состоят в контроле исполнения решений и работы основного Кабинета министров.
Премьер-министр может уйти в отставку самостоятельно или при условии, что за это выступили 15% депутатов – представителей его партии. В таком случае лидер не имеет право принимать участие в дальнейших выборах.
Если премьер-министр ушел в отставку, то голосование проводится внутри победившей партии. В первом туре голосования кандидатам необходимо получить не менее 17 голосов для того, чтобы перейти к следующему этапу. Если все кандидаты получили больше 17 голосов, то из их числа исключается лицо с наименьшим результатом.
Во втором туре выборов за кандидата должны отдать не менее 33 голосов. Если все кандидаты получили число голосов, превышающее нижний порог, то из их числа также исключается лицо с наименьшим результатом. Процесс продолжается до тех пор, пока не останется два кандидата.
Между ними проводится последний тур голосования. Победителем считается лицо, получившее большее число голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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