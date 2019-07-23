Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)

Документ установил точную дату Brexit – 23.00 29 марта 2019 года. Им предусмотрено исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года должна положить конец примату европейского законодательства над британским.