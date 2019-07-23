Объединение "МММ" было зарегистрировано в 1989 году Сергеем Мавроди как кооператив, который продавал импортную оргтехнику. Учредителями компании помимо Мавроди были его брат Вячеслав и Ольга Мельникова. Названием компании стала аббревиатура начальных букв фамилий ее основателей.

Затем Сергей Мавроди решил создать финансовую пирамиду , вложение средств в которую давало высокие проценты – до 1000% годовых.

В 1992 году "МММ" было зарегистрировано как акционерное общество открытого типа (АООТ).

К 1992 году в структуру "МММ" входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и МММбанк.

В 1993 году АООТ "МММ" выпустило 991 тысячу акций номиналом в одну тысячу рублей, которые начали продаваться 1 февраля 1994 года. После введения "двухсторонних котировок", акции стали быстро распродаваться. Затем были выпущены еще 991 тысяча акций.

В 1992-1994 годах на российском телевидении была развернута широкая рекламная кампания АО "МММ" , героем которой стал Леня Голубков, которого сыграл актер Владимир Пермяков. Идею простых, наглядных и нарочито-примитивных роликов выдвинул сам Мавроди, он же разработал и логотип компании.

"МММ" действовала по принципу финансовой пирамиды (или так называемой "схемы Понци"). Согласно такой схеме, прибыль старых участников пирамиды оплачивается деньгами новых

Руководство "МММ" пыталось зарегистрировать вторую эмиссию, но Минфин не выдал разрешения. Мавроди сумел обойти запрет введением в обращение "билетов МММ", формально не являвшихся ценными бумагами. Стоимость сертификатов акций и билетов для граждан Мавроди устанавливал лично на условиях так называемых самокотировок. Пункты покупки-продажи акций и билетов были открыты повсеместно. С февраля по август 1994 года цены на эти бумаги выросли в 127 раз.

23 июля 1994 года Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространила заявление о неуплате налогов одной из структур МММ – компании "Инвест-консалтинг". По оценкам налоговых инспекторов, она уклонялась от уплаты в бюджет практически всех налогов, из-за чего была оштрафовано на 49,9 миллиарда рублей. Налоговые ведомства также выявили нарушения в деятельности пунктов по распространению акций "МММ" в Оренбурге и Пскове.

4 августа 1994 года основатель пирамиды "МММ" Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов.

2 сентября 1997 года Московский арбитражный суд признал "МММ" банкротом.

Определением Арбитражного суда Москвы от 29 апреля 2003 года было принято решение о ликвидации акционерного общества "МММ". Общая признанная кредиторская задолженность компании составила около 650 миллионов рублей, 90% из которых приходилась на долг перед кредиторами первой очереди – физическими лицами.

Основатель пирамиды Сергей Мавроди в 2007 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. 22 мая 2007 года он был отпущен на свободу, отсидев положенное время в тюрьме еще во время следствия.

За пять лет существования компания изготовила 27 миллионов акций и 72 миллиона билетов. Число вкладчиков компании составило, по различным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценили более чем в 110 миллионов рублей.

По данным столичного управления ФССП, на 2009 год на исполнении московских судебных приставов находилось более 800 исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди около 300 миллионов рублей в пользу пострадавших вкладчиков. Всего по делу "МММ" были признаны потерпевшими более 10 тысяч граждан по всей России.

Судебные приставы Москвы взыскали с основателя "финансовой пирамиды" 17 миллионов, но этих средств было недостаточно для удовлетворения материального ущерба всех взыскателей.

По информации московских судебных приставов, на 2012 год у них было около 1,9 тысячи исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди более 4,2 миллиарда рублей в пользу его вкладчиков.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011 , которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывался от властей.

Мавроди также основал несколько проектов, подобных "МММ", за рубежом.

В 2011-2013 годах он создал компанию "МММ" – Mavrodi Mondial Moneybox в Индии. Деятельность финансовой схемы была прекращена, а его помощники были арестованы. Тем не менее, по некоторым оценкам, вкладчиками компании стали до полумиллиона индийцев.

В феврале 2015 года в ЮАР им была открыта схема под названием "МММ Южная Африка", которая успела привлечь более двух миллионов вкладчиков.

В июне 2015 года Мавроди запустил сайт "MMM China".

Наибольшего успеха с новой пирамидой Мавроди добился в Нигерии, где к концу 2017 года собрал вкладов на 60 миллионов долларов.

К концу жизни Сергея Мавроди его пирамиды действовали в 107 странах мира, включая Японию, США, Израиль, Италию, Францию.

20 декабря 2017 года Мавроди объявил о перезапуске собственной криптовалюты Mavro в связи с ростом курса биткоина. Он предложил заменить "устаревшую" криптовалюту "новым Mavro", якобы основанным на платформе Ethereum.

Обманутые вкладчики до последнего пытались взыскать с него более миллиарда рублей долгов.

В начале апреля 2018 года нигерийское издание Premium Times со ссылкой на руководство пирамиды сообщало, что администрация проекта "МММ" (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании. Закрытие проекта связали со смертью Мавроди. Однако уже в мае 2018 года было объявлено об открытии нового "Мавро офиса" и запуске 20 офисов в регионах.