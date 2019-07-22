ЕС заявил о готовности к взаимодействию с новой Радой

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. ЕС призвал Киев учесть и устранить выявленные международными наблюдателями недостатки на прошедших парламентских выборах, а также выразил готовность взаимодействовать с новым парламентом и будущим правительством, развивать политическую и экономическую интеграцию, говорится в заявлении дипслужбы.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь предоставил сильный мандат на проведение реформ на ближайшие пять лет. Теперь новые власти несут ответственность за то, чтобы оправдать ожидания граждан Украины", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

В нем отмечается, что, по оценке миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, "основные права и свободы в целом соблюдались", "кампания была конкурентной, а избирательное администрирование - компетентным и эффективным".

"Вместе с тем миссия сообщила о подкупе избирателей и пересечении деловых и политических интересов, которые диктовали освещение выборов в СМИ, а также о других злоупотреблениях, в частности, в мажоритарных округах. Важно, чтобы украинские власти устраняли выявленные недостатки на основе рекомендаций БДИПЧ в преддверии избирательного цикла, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении.

ЕС заявил, что "с нетерпением ожидает дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ ... и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной радой и новым правительством, как только оно будет сформировано".

"Эти реформы включают в себя укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, энергетическую и макроэкономическую стабильность в интересах граждан Украины", - говорится в заявлении.