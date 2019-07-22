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РИА Новости

ЕС заявил о готовности к взаимодействию с новой Радой

Вчера, 23:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. ЕС призвал Киев учесть и устранить выявленные международными наблюдателями недостатки на прошедших парламентских выборах, а также выразил готовность взаимодействовать с новым парламентом и будущим правительством, развивать политическую и экономическую интеграцию, говорится в заявлении дипслужбы.
"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь предоставил сильный мандат на проведение реформ на ближайшие пять лет. Теперь новые власти несут ответственность за то, чтобы оправдать ожидания граждан Украины", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.
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В нем отмечается, что, по оценке миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, "основные права и свободы в целом соблюдались", "кампания была конкурентной, а избирательное администрирование - компетентным и эффективным".
"Вместе с тем миссия сообщила о подкупе избирателей и пересечении деловых и политических интересов, которые диктовали освещение выборов в СМИ, а также о других злоупотреблениях, в частности, в мажоритарных округах. Важно, чтобы украинские власти устраняли выявленные недостатки на основе рекомендаций БДИПЧ в преддверии избирательного цикла, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении.
ЕС заявил, что "с нетерпением ожидает дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ ... и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной радой и новым правительством, как только оно будет сформировано".
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И проснулись украинцы в новой стране, и зажили долго, счастливо и …?Как будто по Украине прошлось цунами и смыло начисто все, что было еще вчера. Выборы вынесли на поверхность людей, о которых вчера еще никто не знал.
"Эти реформы включают в себя укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, энергетическую и макроэкономическую стабильность в интересах граждан Украины", - говорится в заявлении.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 85,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, на втором месте партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшая 12,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,03%.
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