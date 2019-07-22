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РИА Новости
Туризм

Резервный борт авиакомпании "Россия" вылетел в Анталью

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании "Россия" вылетел из московского аэропорта "Внуково" в Анталью, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
Представитель экстренных служб столицы ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Анталью из Москвы Boeing-747 возвращается в аэропорт "Внуково" из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. Представитель "России" подтвердил РИА Новости, что самолет авиакомпании, вылетевший Москвы в Анталью, возвращается в аэропорт вылета по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков, посадка запланирована в штатном режиме. Самолёт приземлился в аэропорту Внуково.
"Резервный борт вылетел в 21.03 (мск)", - сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
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