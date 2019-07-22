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РИА Новости

СБУ заявила об обнаружении источника радиации на металлургическом заводе

Вчера, 22:48
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CC BY-SA 3.0 / Dogvillan / Вид на металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Украина
Вид на металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог, Украина
CC BY-SA 3.0 / Dogvillan /
Вид на металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Украина. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на крупнейшем металлургическом предприятии страны "АрселорМиттал Кривой Рог" прибор, который излучал дозу радиации в пять раз большую, чем предусмотрено нормативными документами, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог раскритиковал за неблагоприятную экологическую обстановку расположенные в городе предприятия, в частности "АрселорМиттал". Позже СБУ возбудила дело против "АрселорМиттал" по статье "экоцид". И. о. гендиректора комбината Александр Иванов сообщил, что СБУ провела обыски на заводе.
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"Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации, чем предусмотрено нормативными документами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О каком приборе идет речь, не уточняется.
Как отметили в СБУ, во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые для проведения расследования документы.
"Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон", - цитирует пресс-служба и. о. главы СБУ Иван Баканов.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката на Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн проката, около 7 миллионов тонн стали и более 6,7 миллиона тонн чугуна.
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