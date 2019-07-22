СБУ заявила об обнаружении источника радиации на металлургическом заводе

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на крупнейшем металлургическом предприятии страны "АрселорМиттал Кривой Рог" прибор, который излучал дозу радиации в пять раз большую, чем предусмотрено нормативными документами, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог раскритиковал за неблагоприятную экологическую обстановку расположенные в городе предприятия, в частности "АрселорМиттал". Позже СБУ возбудила дело против "АрселорМиттал" по статье "экоцид". И. о. гендиректора комбината Александр Иванов сообщил, что СБУ провела обыски на заводе.

"Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации, чем предусмотрено нормативными документами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О каком приборе идет речь, не уточняется.

Как отметили в СБУ, во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые для проведения расследования документы.

"Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон", - цитирует пресс-служба и. о. главы СБУ Иван Баканов.