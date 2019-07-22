В Ленинградской области двое детей пострадали в ДТП с пятью автомобилями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Двое девочек пяти и десяти лет пострадали при ДТП с участием пяти автомобилей в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 14.50 на 149 километре автодороги "Кола" водитель "Опеля" совершил наезд на 4 автомобиля, которые стояли в зоне проведения дорожных работ перед светофором", - сказано в сообщении.