Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Россией и Украиной

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Партия "Голос", по предварительным данным, проходит в Верховную раду, набрав около 6% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия "Слуга народа" по итогам выборов получила большинство мест в Раде, пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.