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РИА Новости

Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Россией и Украиной

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Партия "Голос", по предварительным данным, проходит в Верховную раду, набрав около 6% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия "Слуга народа" по итогам выборов получила большинство мест в Раде, пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.
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"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят", - сказал Вакарчук в комментарии агентству Укринформ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Популярные комментарии
Если первым пунктом этого закона будет департация всех украинцев из России, то поддерживаю.
22 июля, 22:53
MYMake Yellowstone Great Again
2151027
Вот очередной яркий пример того, что талантливый человек талантлив отнюдь далеко не во всём.
22 июля, 22:34
NFName Family
2852001
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