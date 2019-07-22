СМИ сообщили о планах офиса Зеленского провести досрочные местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, сообщает украинское издание " Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, сообщает украинское издание " Страна.ua " со ссылкой на источник в офисе главы государства.

В понедельник мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов в открытом обращении к президенту призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления. Ране сам Зеленский, комментируя возможность проведения досрочных местных выборов на Украине, призвал не расслабляться.

"Сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага", - пишет издание. По данным "Страна.ua", выборы могут пройти "в максимально короткие сроки",