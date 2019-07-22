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РИА Новости

СМИ сообщили о планах офиса Зеленского провести досрочные местные выборы

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга Народа" после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе главы государства.
В понедельник мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов в открытом обращении к президенту призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления. Ране сам Зеленский, комментируя возможность проведения досрочных местных выборов на Украине, призвал не расслабляться.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Вчера, 19:38
Эксперт рассказал о первоочередной задаче Зеленского после выборов в Раду
"Сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага", - пишет издание. По данным "Страна.ua", выборы могут пройти "в максимально короткие сроки",
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 85,01% протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 42,93% по партийным спискам. Таким образом, у нее есть шанс впервые в истории страны получить однопартийное большинство в парламенте.
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