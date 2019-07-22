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РИА Новости

Посольство США поздравило жителей Украины с проведением выборов в Раду

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Посольство США на Украине поздравило жителей страны с проведением выборов в Верховную раду, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на странице дипмиссии в Facebook.
Ранее наблюдатели Международного республиканского института США рекомендовали украинским властям решить проблему голосования жителей неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
"Мы приветствуем начальную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам. Мы также приветствуем усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав", - написала пресс-служба посольства в понедельник.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", набравшей 12,98%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,03%.
Досрочные выборы в Верховную раду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Gleb Garanich

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на досрочных выборах в Верховную раду Украины
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2019 / Vasily Maximov

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

Лидеры партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Виктор Медведчук. 21 июля 2019
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточные результаты парламентских выборов. 22 июля 2019 года
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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