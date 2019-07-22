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РИА Новости

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Вчера, 20:41
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
"Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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"Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо", - добавил он.
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
По оценкам властей Афганистана на 2018 год, численность населения страны составляет около 31,5 миллиона человек.
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Дональд ТрампАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
это не "победа", это геноцид, т.е. освобождение жизненного пространства. В истории США было неоднократно кстати
22 июля, 20:46
bbaband
2100000
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