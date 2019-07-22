"Слуга народа" сохранила отрыв после обработки 85% протоколов

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов.
На втором месте остается партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,93%.
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Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко — 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,03%.
Предварительные результаты выборов прокомментировали в российском МИД. В дипведомстве считают, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей.
"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", — отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что рассчитывают на мудрое использование новым парламентом кредита доверия украинцев и намерены оценивать новую власть по практическим делам.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального экзитпола, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.