Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T20:33Z
https://ria.ru/20190722/1556780810.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/41/1556754135_0:69:3099:1812_1036x0_80_0_0_bf9d86397c3b10ec05e9d50cc70963b9.jpg
РИА Новости

"Слуга народа" сохранила отрыв после обработки 85% протоколов

Вчера, 20:35
17927
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова. 21 июля 2019
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,93%, следует из данных ЦИК после обработки 85,01% протоколов.
На втором месте остается партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,93%.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
21 июля, 23:45
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,29%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко — 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,03%.
Предварительные результаты выборов прокомментировали в российском МИД. В дипведомстве считают, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей.
"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", — отметили в МИД.
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
Вчера, 20:32
И проснулись украинцы в новой стране, и зажили долго, счастливо и …?Как будто по Украине прошлось цунами и смыло начисто все, что было еще вчера. Выборы вынесли на поверхность людей, о которых вчера еще никто не знал.
В ведомстве добавили, что рассчитывают на мудрое использование новым парламентом кредита доверия украинцев и намерены оценивать новую власть по практическим делам.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального экзитпола, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
326735426
Обсудить 5
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Слуга народа" медленно но верно перекрашивается на 85% в "Тирана народа". После цветков должны быть ягодки. йяГодки с йАдом! :))
22 июля, 22:11
БНБрутал Натурал
4000214405
Рекомендуем
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
РИА
Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Зенитный ракетный комплекс С-400
"Это был сигнал": турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Лента
новостей
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Паспорта граждан ДНР и РФ
В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского может получить большинство в Раде
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния