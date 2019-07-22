Руденя: в Верхневолжье планируют реализовать крупный с/х инвестпроект

ТВЕРЬ, 22 июл - РИА Новости. В Тверской области планируется реализовать крупный инвестиционный проект, который предусматривает строительство трех молочно-товарных ферм почти на 11 тысяч голов крупного рогатого скота, о планах создания в регионе новых молочных ферм речь шла на сегодняшнем совещании в областном правительстве, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

"Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона: налоговые поступления в бюджет", — сказал губернатор области Игорь Руденя.

Новый инвестпроект планируется реализовать в Кашинском городском округе. Планируемый объем вложений в 2020-2022 годах — до 18 миллиардов рублей. Заявленная мощность производства - 240-300 тонн молока в сутки. В рамках реализации проекта будут созданы порядка 700 новых рабочих мест. В перспективе инвестор планирует строительство молокоперерабатывающего завода на территории региона.

Глава региона поручил создать рабочую группу для решения вопросов, связанных с подготовкой к реализации инвестпроекта., в которую войдут представители областных Минэкономразвития и Минсельхоза, компании-инвестора.