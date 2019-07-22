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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье планируют реализовать крупный с/х инвестпроект

Вчера, 20:33
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании в областном правительстве. 22 июля 2019
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании в областном правительстве. 22 июля 2019
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 июл - РИА Новости. В Тверской области планируется реализовать крупный инвестиционный проект, который предусматривает строительство трех молочно-товарных ферм почти на 11 тысяч голов крупного рогатого скота, о планах создания в регионе новых молочных ферм речь шла на сегодняшнем совещании в областном правительстве, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

"Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона: налоговые поступления в бюджет", — сказал губернатор области Игорь Руденя.

Новый инвестпроект планируется реализовать в Кашинском городском округе. Планируемый объем вложений в 2020-2022 годах — до 18 миллиардов рублей. Заявленная мощность производства - 240-300 тонн молока в сутки. В рамках реализации проекта будут созданы порядка 700 новых рабочих мест. В перспективе инвестор планирует строительство молокоперерабатывающего завода на территории региона.
Глава региона поручил создать рабочую группу для решения вопросов, связанных с подготовкой к реализации инвестпроекта., в которую войдут представители областных Минэкономразвития и Минсельхоза, компании-инвестора.
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В пресс-службе напомнили, что месяц назад тверские власти утвердили концепцию инвестиционной стратегии, которая предусматривает работу с инвесторами по принципу "одного окна", предполагающего комплексное сопровождение инвестпроектов. Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий. Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.
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