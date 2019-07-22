Волкер назвал выборы на Украине "мощным голосованием за реформы"

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал прошедшие на выходных выборы в Верховную раду "голосованием за реформы".

"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду

"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,33%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.