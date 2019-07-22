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РИА Новости

Волкер назвал выборы на Украине "мощным голосованием за реформы"

Вчера, 20:32
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал прошедшие на выходных выборы в Верховную раду "голосованием за реформы".
"Поздравляю народ Украины – мощное голосование за реформу! Жду встреч на этой неделе на Украине", - написал он в понедельник в своем Twitter.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
21 июля, 23:45
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,33%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеКурт ВолкерВерховная Рада УкраиныСШАУкраинаВ мире
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