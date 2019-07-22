Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в документе.

Королев занимал должность заместителя руководителя Ростуризма с апреля 2014 года. С 2013 по 2014 годы был заместителем директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, с 2012 по 2013 годы - начальником отдела туризма Минкультуры.