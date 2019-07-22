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РИА Новости
Туризм

Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности

Вчера, 20:20
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© РИА Новости / Ирина Нехорошкина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв
Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Королева Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в документе.
Королев занимал должность заместителя руководителя Ростуризма с апреля 2014 года. С 2013 по 2014 годы был заместителем директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, с 2012 по 2013 годы - начальником отдела туризма Минкультуры.
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ТуризмНиколай КоролевДмитрий МедведевРостуризм
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