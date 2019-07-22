Фигурантам дела о взрыве в метро в Петербурге продлили арест до 12 ноября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд продлил до 12 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей 11 фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года на выездном заседании в Петербурге, сообщили РИА Новости в суде.
"Арест продлен до 12 ноября", - сказал собеседник агентства.
В Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат - Акрам - в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.