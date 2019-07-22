Фигурантам дела о взрыве в метро в Петербурге продлили арест до 12 ноября

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга после окончания заседания Басманного суда города Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд продлил до 12 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей 11 фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года на выездном заседании в Петербурге, сообщили РИА Новости в суде.

"Арест продлен до 12 ноября", - сказал собеседник агентства.

В Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.