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РИА Новости

Фигурантам дела о взрыве в метро в Петербурге продлили арест до 12 ноября

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга после окончания заседания Басманного суда города Москвы
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга после окончания заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд продлил до 12 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей 11 фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года на выездном заседании в Петербурге, сообщили РИА Новости в суде.
"Арест продлен до 12 ноября", - сказал собеседник агентства.
В Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.
Кадры задержания члена бандгруппы Вагабова, причастной к теракту в метро в 2010 году
28 марта, 13:39
Опубликовано видео задержания боевика, причастного к взрывам в метро Москвы
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат - Акрам - в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.
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Акрам АзимовАброр АзимовВзрыв в метро в Санкт-ПетербургеМосковский окружной военный судСанкт-ПетербургПроисшествия
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