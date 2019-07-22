В Таджикистане заявили о 16 пострадавших в конфликте на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Шестнадцать человек пострадали из-за конфликта на таджикско-киргизской границе, тяжело ранен сотрудник полиции, сообщил РИА Новости дежурный хукумата Исфаринского района, где находится село Ворух, около которого разгорелся конфликт.

Ранее Госпогрансужба Киргизии сообщила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном. В Душанбе заявили об одном погибшем.

"На границе между селом Ворух и киргизским селом Аксаай 16 таджикистанцев получили травмы различной степени тяжести от ударов камнями", – сказал дежурный хукумата. По его данным, милиционер Абдурасул Шомирсаидов был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации районной больницы.

Позже в управлении внутренних дел по Согдийской области уточнили, что в ходе конфликта погиб один человек, пять получили огнестрельные ранения, еще 10 - травмы различной степени тяжести от ударов камнями. Люди с ранениями госпитализированы.

"Джалолиддин Караев – учитель средней школы в данном селе, получив пулевое ранение в глаз, скончался на месте конфликта", - сказал собеседник агентства.

Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха.