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РИА Новости

В Таджикистане заявили о 16 пострадавших в конфликте на границе с Киргизией

Вчера, 19:51
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ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Шестнадцать человек пострадали из-за конфликта на таджикско-киргизской границе, тяжело ранен сотрудник полиции, сообщил РИА Новости дежурный хукумата Исфаринского района, где находится село Ворух, около которого разгорелся конфликт.
Ранее Госпогрансужба Киргизии сообщила, что пять человек пострадали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном. В Душанбе заявили об одном погибшем.
"На границе между селом Ворух и киргизским селом Аксаай 16 таджикистанцев получили травмы различной степени тяжести от ударов камнями", – сказал дежурный хукумата. По его данным, милиционер Абдурасул Шомирсаидов был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации районной больницы.
Позже в управлении внутренних дел по Согдийской области уточнили, что в ходе конфликта погиб один человек, пять получили огнестрельные ранения, еще 10 - травмы различной степени тяжести от ударов камнями. Люди с ранениями госпитализированы.
"Джалолиддин Караев – учитель средней школы в данном селе, получив пулевое ранение в глаз, скончался на месте конфликта", - сказал собеседник агентства.
Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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