Выборы в Раду подтвердили сильный мандат Зеленского, заявили в ОБСЕ

ПРАГА, 22 июл – РИА Новости. Результаты внеочередных парламентских выборов на Украине подтвердили сильный мандат президента Владимира Зеленского, заявил, выступая в понедельник по сетевому телеканалу Tablet, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
"Результаты внеочередных парламентских выборов на Украине подтвердили сильный мандат президента Зеленского. Это хороший результат, исходя из того, что большинство в парламенте будет состоять из верных президенту людей. По всему видно, что люди на Украине устали от войны, а Зеленский ранее выиграл президентские выборы на основе того, что пообещал покончить с войной и бороться с коррупцией", - сказал Лайчак.
В качестве действующего председателя ОБСЕ Лайчак дважды посетил в этом году Украину – в январе и июне, при втором посещении он встречался и с Зеленским. По словам Лайчака, бывший состав парламента приносил проблемы президенту, в частности, при замене министров и генпрокурора.
"Могу судить по нашей встрече с господином Зеленским, что он всерьез относится к выполнению своих обещаний и готов принять необходимые меры для того, чтобы исполнить и первое, и второе (окончить войну и победить коррупцию – ред.) обещания", - сказал Лайчак.
Вчера, 17:48Украинский политик назвал "самый существенный прокол" на выборах в РадуАмериканские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в украинский парламент. Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Он напомнил, что после своего первого посещения Украины в январе этого года он подготовил вместе со своей командой девять конкретных мер для повышения доверия на востоке страны и улучшения условий жизни местного населения, с необходимостью которых согласился, по словам Лайчака, и президент Зеленский.
Первой из этих мер, по словам Лайчака, была реконструкция почти полностью разрушенного моста в районе Станицы Луганской. "Для этого давно уже существовали планы, проекты и бюджет, лишь отсутствовала политическая воля", - подчеркнул он.
"Теперь политическая воля есть, и данный мост в ближайшие дни мог бы быть восстановлен. Этот успех можно было бы воспринять как очень хороший результат председательства Словакии в ОБСЕ, но главное – как конкретную помощь тем людям, которые ежедневно пользуются этим мостом", - сказал Лайчак.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,33%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.