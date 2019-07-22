Выборы в Раду подтвердили сильный мандат Зеленского, заявили в ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

ПРАГА, 22 июл – РИА Новости. Результаты внеочередных парламентских выборов на Украине подтвердили сильный мандат президента Владимира Зеленского, заявил, выступая в понедельник по сетевому телеканалу Результаты внеочередных парламентских выборов на Украине подтвердили сильный мандат президента Владимира Зеленского, заявил, выступая в понедельник по сетевому телеканалу Tablet , действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Результаты внеочередных парламентских выборов на Украине подтвердили сильный мандат президента Зеленского. Это хороший результат, исходя из того, что большинство в парламенте будет состоять из верных президенту людей. По всему видно, что люди на Украине устали от войны, а Зеленский ранее выиграл президентские выборы на основе того, что пообещал покончить с войной и бороться с коррупцией", - сказал Лайчак.

В качестве действующего председателя ОБСЕ Лайчак дважды посетил в этом году Украину – в январе и июне, при втором посещении он встречался и с Зеленским. По словам Лайчака, бывший состав парламента приносил проблемы президенту, в частности, при замене министров и генпрокурора.

"Могу судить по нашей встрече с господином Зеленским, что он всерьез относится к выполнению своих обещаний и готов принять необходимые меры для того, чтобы исполнить и первое, и второе (окончить войну и победить коррупцию – ред.) обещания", - сказал Лайчак.

Он напомнил, что после своего первого посещения Украины в январе этого года он подготовил вместе со своей командой девять конкретных мер для повышения доверия на востоке страны и улучшения условий жизни местного населения, с необходимостью которых согласился, по словам Лайчака, и президент Зеленский.

Первой из этих мер, по словам Лайчака, была реконструкция почти полностью разрушенного моста в районе Станицы Луганской. "Для этого давно уже существовали планы, проекты и бюджет, лишь отсутствовала политическая воля", - подчеркнул он.

"Теперь политическая воля есть, и данный мост в ближайшие дни мог бы быть восстановлен. Этот успех можно было бы воспринять как очень хороший результат председательства Словакии в ОБСЕ, но главное – как конкретную помощь тем людям, которые ежедневно пользуются этим мостом", - сказал Лайчак.