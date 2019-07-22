Скоростную автотрассу М11 предложили назвать "За шавермой / За шаурмой"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новую скоростную платную автотрассу М11 Москва — Санкт-Петербург в рамках конкурса предлагали назвать "За шавермой / За шаурмой", следует из сообщения госкомпании "Автодор" в Новую скоростную платную автотрассу М11 Москва — Санкт-Петербург в рамках конкурса предлагали назвать "За шавермой / За шаурмой", следует из сообщения госкомпании "Автодор" в фейсбуке

Такое название пришлось исключить, так как во время презентации трассы на других языках возникло бы множество сложностей.

"А еще вы присылаете названия типа "Скандинавия", "Россия". Здесь мы хотим заострить ваше внимание на том, что эти названия уже заняты. Например, "Скандинавия" — это федеральная дорога А181, а "Россия" — это трасса М10", — отмечает госкомпания.

Как пояснил РИА Новости представитель "Автодора", статистику по предложениям подведут 24 июля и 25 самых популярных названий выставят в соцсети на голосование, которое продлится до начала августа, после чего объявят финалистов.

В начале июля госкомпания пустила движение по очередному платному участку М11 — с 97-го по 149-й километры в Московской и Тверской областях. Он стал альтернативой достаточно напряженной дороге М10 "Россия", проходящей через населенные пункты со светофорами.