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РИА Новости

Скоростную автотрассу М11 предложили назвать "За шавермой / За шаурмой"

Вчера, 19:21
14350
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд государственной компании "Автодор"
Стенд государственной компании Автодор
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новую скоростную платную автотрассу М11 Москва — Санкт-Петербург в рамках конкурса предлагали назвать "За шавермой / За шаурмой", следует из сообщения госкомпании "Автодор" в фейсбуке.
Такое название пришлось исключить, так как во время презентации трассы на других языках возникло бы множество сложностей.

"А еще вы присылаете названия типа "Скандинавия", "Россия". Здесь мы хотим заострить ваше внимание на том, что эти названия уже заняты. Например, "Скандинавия" — это федеральная дорога А181, а "Россия" — это трасса М10", — отмечает госкомпания.

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Как пояснил РИА Новости представитель "Автодора", статистику по предложениям подведут 24 июля и 25 самых популярных названий выставят в соцсети на голосование, которое продлится до начала августа, после чего объявят финалистов.
В начале июля госкомпания пустила движение по очередному платному участку М11 — с 97-го по 149-й километры в Московской и Тверской областях. Он стал альтернативой достаточно напряженной дороге М10 "Россия", проходящей через населенные пункты со светофорами.
Оператор нового участка дороги М11 — ООО "Объединенные системы сбора платы", оказывает услуги в соответствии с операторским соглашением, заключенным с госкомпанией "Автодор". Ряд участков трассы уже запущен в эксплуатацию на платной основе; полностью новая дорога, как предполагается, будет открыта в сентябре 2019 года.
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Популярные комментарии
Коль трасса платная, логичнее было бы её назвать просто - "За бабки". ))
22 июля, 19:35
Конрад Карлович
1030011
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