Партия Зеленского опасается фальсификаций в Житомирской области

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" опасается фальсификаций при подсчете голосов на выборах в парламент в одномандатном округе №64 в Житомирской области, сообщила пресс-служба политсилы в понедельник.

Ранее Нацполиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов в одномандатном округе №64.

"Окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №64 находится под усиленной охраной спецназа. По информации избирательного штаба партии "Слуга народа", там готовятся массовые фальсификации", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8.00 (совпадает с мск) 22 июля было обработано 60% протоколов. "Поэтому было принято решение объявить перерыв в работе комиссии с 9.00 до 14.00 (совпадает с мск - ред.), мол, члены комиссии устали", - отметили в пресс-службе.

Как утверждает кандидат, который баллотируется в этом округе от партии "Слуга народа", Вячеслав Сигачев, протоколы, которые доставляют из участков, на входе в окружную избирательную комиссию "забирают неизвестные люди, которые не являются членами комиссии". По его информации, протоколы забирает доверенное лицо другого кандидата. "Здесь все под усиленной охраной по периметру. Под зданием окружной избирательной комиссии находится около 50 человек. Все серверы, где находятся протоколы, также под усиленной охраной. У меня есть опасения, что протоколы могут быть уничтожены", - цитирует Сигачева пресс-служба.

В округе уже обработаны 75,58% протоколов. Лидирует Сигачев от "Слуги народа" (27,95%), на втором месте самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,97%), на третьем месте - самовыдвиженец, депутат V-VIII созывов Сергей Пашинский (17,68%).