Возвращавшийся в московский аэропорт самолет компании "Россия" приземлился

Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что вылетевший в Анталью из Москвы Boeing-747 возвращается в аэропорт "Внуково" из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. Представитель "России" подтвердил РИА Новости, что самолет авиакомпании, вылетевший Москвы в Анталью, возвращается в аэропорт вылета по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков, посадка запланирована в штатном режиме.