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РИА Новости

Возвращавшийся в московский аэропорт самолет компании "Россия" приземлился

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Анталью и возвращавшийся в столичный аэропорт "Внуково", приземлился, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что вылетевший в Анталью из Москвы Boeing-747 возвращается в аэропорт "Внуково" из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. Представитель "России" подтвердил РИА Новости, что самолет авиакомпании, вылетевший Москвы в Анталью, возвращается в аэропорт вылета по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков, посадка запланирована в штатном режиме.
"Сел", - сообщил представитель авиакомпании.
Представитель авиакомпании говорил ранее, что пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом
"Вылет резервного самолета после 20.30", - сказал представитель перевозчика.
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