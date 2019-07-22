Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство". Об этом он написал в фейсбуке.
Турчинов удивился результатам на выборах в Раду "Оппозиционной платформы — За жизнь" и ряда других партий, которые он назвал пророссийскими.
"Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство", — написал он.
Турчинов также отметил, что украинцев "не научила история страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает".
Накануне состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. ЦИК обнародует официальные итоги не позднее 5 августа. После обработки 80 процентов электронных протоколов в украинский парламент проходят партия Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,83 процента голосов), "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (12,98 процента), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,33 процента), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,09 процента) и "Голос" Святослава Вакарчука (6,08 процента).