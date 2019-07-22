Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство". Об этом он написал в Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство". Об этом он написал в фейсбуке.

Турчинов удивился результатам на выборах в Раду "Оппозиционной платформы — За жизнь" и ряда других партий, которые он назвал пророссийскими.

"Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство", — написал он.

Турчинов также отметил, что украинцев "не научила история страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает".