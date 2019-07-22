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РИА Новости

Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство". Об этом он написал в фейсбуке.
Турчинов удивился результатам на выборах в Раду "Оппозиционной платформы — За жизнь" и ряда других партий, которые он назвал пророссийскими.
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"Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство", — написал он.
Турчинов также отметил, что украинцев "не научила история страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает".
Накануне состоялись внеочередные выборы в Верховную раду. ЦИК обнародует официальные итоги не позднее 5 августа. После обработки 80 процентов электронных протоколов в украинский парламент проходят партия Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,83 процента голосов), "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (12,98 процента), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,33 процента), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,09 процента) и "Голос" Святослава Вакарчука (6,08 процента).
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Ситуация на УкраинеАлександр ТурчиновУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Извините, стесняюсь спросить, а вы последние пять лет не рабами были? Самая нищая страна Европы, Албания над вами смеётся, гражданская война, где шахтёры и трактористы вас превосходят по всем параметрам, цены на ВСЁ поднялись в десятки раз, население минус миллион каждый год. Ну, конечно, господин Турчинов, он не раб, он работорговец, как в Африке в средние века, многие не знают, но подавляющее большинство чернокожих рабов из Африки, продали свои же вожди местных племён, их вовсе не захватывали подлые испанцы.
22 июля, 19:36
Себекхотеп III
253501012
5 лет правления нерабов показали, чего они стоят. А стоят они развала авто и авиапрома, убоя энергетики и движений из серии назло маме уши отморожу...зато нерабы...
22 июля, 19:19
Z1Zlydennemets 1
208901012
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