США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. США ввели санкции против компании из Китая за покупку иранской нефти, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Согласно данным Минфина США, ограничительные меры касаются компании Zhuhai Zhenrong Company Limited и ее генерального директора Ли Юминь.
"Они нарушили американские законы, принимая сырую нефть", — заявил Помпео во Флориде.
Глава Госдепа подчеркнул, что санкции вводятся "в рамках кампании по оказанию максимального давления" на Иран.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что миллионы баррелей нефти выгружаются с танкеров в таможенных хранилищах китайских портов. Отмечается, что формально это не нарушает санкции США, так как нефть не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года разрешили покупать определенные объемы иранской нефти, не опасаясь штрафов.
29 июня, 01:39Торговая война США и Китая (2018-2019)