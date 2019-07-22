США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года разрешили покупать определенные объемы иранской нефти, не опасаясь штрафов.