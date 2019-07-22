Иранская нефть поступает в Китай в обход санкций США, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Через два с половиной месяца после того, как Белый дом ввел запрет на покупку иранской нефти, нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где ее помещают в так называемое "таможенное хранилище", - цитирует агентство источников, знакомых с ситуацией. При этом нефть не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте, т.е. поставки не обязательно противоречат санкциям, отмечает агентство.

Источники уточняют, что большая часть иранской нефти в китайских хранилищах все еще принадлежит Тегерану. Таким образом, это не нарушает американских санкций. При этом некоторым объемом нефти владеют китайские предприятия, которые могли получить сырье в рамках схемы "нефть в обмен на инвестиции". Неясно, являются ли такие транзакции нарушением санкций, поэтому компании Китая хранят нефть в таможенных хранилищах, чтобы избежать официальной проверки, которая может последовать после регистрации на таможне, сообщают источники.