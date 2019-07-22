Пассажирский Boeing-747 вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Летевший из Москвы в Анталью Boeing-747 авиакомпании "Россия" вернулся в столицу, следует из данных портала Flightradar24.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, такое решение было принято из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. На борту находится 521 человек, добавил собеседник агентства.
В авиакомпании отметили, что пассажиров доставят к месту назначения резервным бортом.
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