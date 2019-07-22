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РИА Новости

Пассажирский Boeing-747 вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

Вчера, 18:40
30897
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Летевший из Москвы в Анталью Boeing-747 авиакомпании "Россия" вернулся в столицу, следует из данных портала Flightradar24.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, такое решение было принято из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. На борту находится 521 человек, добавил собеседник агентства.
В авиакомпании отметили, что пассажиров доставят к месту назначения резервным бортом.
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авиакомпания РоссияТурцияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Чего-то много стало происшествий с Боингами происходить.
22 июля, 19:21
ttrit77
1100000
А не многовато ли в последнее время происшествий в авиации а??? Тем более с американскими боингами!!! Или подождем пока американцы устроят нам второе 11 сентября 2001???
22 июля, 20:16
bravades
800003
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