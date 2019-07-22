Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 42,83% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,98%, об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 80,05% протоколов.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.