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РИА Новости

Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 42,83% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,98%, об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 80,05% протоколов.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,33% голосов, далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,09%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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