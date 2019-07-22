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РИА Новости

Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

Вчера, 18:35
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© REUTERS / P. RavikumarЗапуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
© REUTERS / P. Ravikumar
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
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Борисов и Джайшанкар являются сопредседателями межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Российский вице-премьер добавил также, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в пилотируемой космонавтике и навигации.

"Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском (в рамках. — Прим. ред.) лунной программы очередного спутника", — отметил Борисов.

В понедельник Индия успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.
Россия ранее поставляла в Индию разгонные блоки 12КРБ с кислородно-водородными двигателями, которые использовались при пусках индийских ракет-носителей GSLV.
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Популярные комментарии
Китай в 2018 году запустил больше космических кораблей со спутниками и прочим оборудованием больше в несколько раз чем в России,далее Китай зарабатывает сотни миллиардов на продаже ширпотреба в Россию и бытовой техники. Теперь расскажи как контракт с Индией экономику России вперёд двинет? Наверное ни как !
22 июля, 19:56
Антуан Тыдыщев!
12001035
Вот и прекрасно что Индия намерена приобретать наши ракетные двигатели для своих ракетоносителей,будут дополнительные средства для развития космической индустрии изысканы.
22 июля, 19:35
Павел Гондилов
3310003
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