Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
Борисов и Джайшанкар являются сопредседателями межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Российский вице-премьер добавил также, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в пилотируемой космонавтике и навигации.
"Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском (в рамках. — Прим. ред.) лунной программы очередного спутника", — отметил Борисов.
В понедельник Индия успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.
Россия ранее поставляла в Индию разгонные блоки 12КРБ с кислородно-водородными двигателями, которые использовались при пусках индийских ракет-носителей GSLV.