Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.

Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Борисов и Джайшанкар являются сопредседателями межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Российский вице-премьер добавил также, что Москва и Нью-Дели активно сотрудничают в пилотируемой космонавтике и навигации.

"Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском (в рамках. — Прим. ред.) лунной программы очередного спутника", — отметил Борисов.

В понедельник Индия успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.