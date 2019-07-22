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РИА Новости

Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом

Вчера, 12:18
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© REUTERS / Rupak De ChowdhuriПрямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии "Чандраян-2". 22 июля 2019
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии "Чандраян-2". 22 июля 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.
Трансляция запуска велась на сайте организации.
Старт миссии был запланирован на 15 июля, но его перенесли из-за технических неполадок. Их характер официально не раскрывался. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники писали о проблемах в топливном отсеке ракеты-носителя GSLV Mk III.
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Миссия "Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, начатую в октябре 2008 года аппаратом "Чандраян-1". Он проработал на лунной орбите 312 дней и отправил на поверхность спутника ударный зонд.
"Чандраян-2" — более сложный проект, поскольку предусматривает посадку на Луну и везет с собой небольшой ровер. В течение одного лунного дня (14 земных суток) луноход будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.
Изначально планировалось, что экспедицию отправят на Луну в апреле 2018 года, затем старт назначили на октябрь, а впоследствии — на январь, апрель и май 2019 года. Причины переносов официально не сообщались.
В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на спутнике Земли.
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История исследования Луны
486222971220
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ИндияРИА Наука
Популярные комментарии
Россия за всю свою историю (почти 30 лет) не смогла запустить на одного аппарата к Луне или другой планете. Да и попыток было всего две (обе неудачные, аппараты бесславно сгорели в атмосфере). В области автомаатических межпланетных станций нас опережают уже индусы. Достижения ССССР упоминать не надо - это была другая страна, которая могла сделать очень многое из того, что Россия сделать уже не может. Или не хочет. Или и то, и другое вместе.
22 июля, 13:13
Ivan Sliva
54100040
Дети в детском саду спрашивают и смеются..."а на чем американцы летали на Луну 50 лет назад и почему сейчас не могут....ведь раньше компьютеров и айфонов не было?")))....дураки в Мире закончились....неужели в Штатах еще остались?))
22 июля, 12:58
Константин Чистов
38800019
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