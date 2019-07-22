Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту.

Трансляция запуска велась на сайте организации.

Старт миссии был запланирован на 15 июля, но его перенесли из-за технических неполадок. Их характер официально не раскрывался. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники писали о проблемах в топливном отсеке ракеты-носителя GSLV Mk III.

Миссия "Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, начатую в октябре 2008 года аппаратом "Чандраян-1". Он проработал на лунной орбите 312 дней и отправил на поверхность спутника ударный зонд.

"Чандраян-2" — более сложный проект, поскольку предусматривает посадку на Луну и везет с собой небольшой ровер. В течение одного лунного дня (14 земных суток) луноход будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.

Изначально планировалось, что экспедицию отправят на Луну в апреле 2018 года, затем старт назначили на октябрь, а впоследствии — на январь, апрель и май 2019 года. Причины переносов официально не сообщались.