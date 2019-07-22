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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат навестил Вышинского в СИЗО

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что навестил его в Лукьяновском СИЗО Киева.

"Он смог проголосовать (на выборах в Верховную раду. — Прим. ред.). За кого голосовал — оставил при себе, это его личное мнение, он не хотел бы это афишировать", — сообщил РИА Новости Доманский.

Адвокат рассказал, что Вышинский чувствует себя "более-менее", жалоб на условия содержания у него также нет.
"Все нормально, мы его обеспечиваем. Максимально все его просьбы, чтобы они были реализованы", — отметил Доманский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание

Продление ареста

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
Адвокат намерен оспорить продление ареста Вышинского в ближайшие дни. Он отметил, что журналист "очень надеется на апелляцию".
Решение суда прокомментировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
"Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его", — написал он в твиттере.
Дезир пообещал приложить для этого все усилия.
Он и ранее выражал обеспокоенность действиями Киева в отношении Вышинского, а также разочарование позицией украинских властей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 25 апреля 2019
14 мая, 09:30
Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам

"Заложник, а не подсудимый"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала продление ареста журналиста постыдным и позорным.
"Вот и все европейские ценности", — написала она в фейсбуке.
В эфире радио Sputnik Захарова также отметила, что вердикт ставит крест на любых заверениях Киева о стремлении изменить страну в направлении европейских ценностей. Она обратила внимание на то, что суд раз за разом продлевает арест практически без обсуждений.
"Поэтому Кирилл Вышинский с точки зрения здравого смысла — заложник, а не подсудимый. Подсудимый — это человек, которому предъявляется хоть что-то, это человек, который работает с материалами, который может что-то в свою защиту сделать. В данном же случае его держат как заложника. Это не европейские ценности, это варварство. Именно в эту яму и скатывается Украина", — уверена дипломат.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева
24 апреля, 10:15
В чем меня обвиняют
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что решение суда в Киеве было предсказуемым и при этом чисто политическим, а не юридическим. Омбудсмен пообещала делать все возможное, чтобы Вышинский вышел на свободу.

Дело Кирилла Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
19 июля, 13:58
Журналиста на террориста. Киев предложил "равноценный" обмен Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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