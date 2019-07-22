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РИА Новости

"Волжское пароходство" рассказало о ситуации с обмелением рек

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПонижение уровня воды в Волге
Понижение уровня воды в Волге
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Воды на реках РФ катастрофически не хватает, действуют довольно чувствительные ограничения на всех направлениях судоходства, что ведет к простоям флота, рассказали РИА Новости представители судоходной компании "Волжское пароходство".
Ситуация с водностью рек РФ тревожная, будет обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы в августе, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. На заседании будут сделаны прогнозы по ситуации с водностью Волги и иных рек, и в случае необходимости транспортные и энергокомпании будут оповещены об ограничениях.
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"На внутренних водных путях в навигацию 2019 года создалась очень сложная ситуация, основные причины которой - излишняя сработка водохранилищ и неоправданность прогнозов ответственных государственных структур. ... Каждую декаду мы получаем прогноз глубин от Росморречфлота и от администраций бассейнов. Прогнозы неутешительные — воды катастрофически не хватает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе пароходства.
"Волжское пароходство" уточняет, что уже к середине весны текущего года в Волжском бассейне запасы воды были ниже нормы на 35%. "В начале навигации, в апреле, на Верхней Волге в Городце глубина составляла 385 сантиметров, с середины мая ее неожиданно понизили до 325 сантиметров, а для оптимальной работы флота требуется обеспечение гарантированных глубин 400 сантиметров на всем протяжении транзитных водных путей. Поэтому уже с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзование — в отдельные дни на этом участке простаивали 60-70 единиц флота", - отмечают представители компании.
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"Сегодня на участке Городец-Нижний Новгород грузовой теплоход типа "Волго-Дон" может пройти с загрузкой не более 65%, и то, только в отдельные дни и в течение трех часов, что приводит к значительным простоям. В результате судоходные компании вынуждены максимально сокращать перевозки через данный участок. В целом же ограничения довольно значимые на всех направлениях судоходства. Например, проходная осадка на Каме сегодня снижена до трех метров, а с 17 июня началось поэтапное снижение проходных осадок на Дону", - добавляют в пароходстве.
"Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. География деятельности Волжского пароходства на внутренних водных путях включает Волжский, Северо-Западный, Центральный, Азово-Донской, Камский и Бельский бассейны с выходом в прибрежные воды Балтийского, Черного, Каспийского морей.
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РосморречфлотВолжское пароходствоЭкологияОбщество
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