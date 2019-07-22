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РИА Новости

МИД прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Результат выборов в Верховную рады Украины показал, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей страны, оценивать новое правительство Москва будет по практическим делам.
В ведомстве отметили, что пропрезидентская партия "Слуга народа" лидирует с большим отрывом, а "выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией" "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую строчку.
"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В МИД добавили, что Москва продолжит "внимательно следить за развитием ситуации на Украине".
"Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - заявили в МИД РФ,
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 17:48
Украинский политик назвал "самый существенный прокол" на выборах в РадуАмериканские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в украинский парламент. Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 75,04% протоколов, партия президента Владимира Зеленского набирает 42,76%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,36%), далее идет "Батькивщина" (8,06%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,12%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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