МИД прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Результат выборов в Верховную рады Украины показал, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей страны, оценивать новое правительство Москва будет по практическим делам.

В ведомстве отметили, что пропрезидентская партия "Слуга народа" лидирует с большим отрывом, а "выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией" "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую строчку.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД добавили, что Москва продолжит "внимательно следить за развитием ситуации на Украине".

"Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам", - заявили в МИД РФ,