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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Защита Вышинского подаст апелляцию на его арест на текущей неделе

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подаст апелляцию на продление его ареста на этой неделе, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Подольский районный суд Киева в пятницу, 19 июля, продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
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"Апелляция будет подана на этой неделе. Она будет подана через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд, как предусмотрено в самом определении (суда - ред.)", - заявил РИА Новости Доманский.
По словам адвоката, Вышинский "очень надеется на апелляцию".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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