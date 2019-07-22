Защита Вышинского подаст апелляцию на его арест на текущей неделе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подаст апелляцию на продление его ареста на этой неделе, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Подольский районный суд Киева в пятницу, 19 июля, продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

"Апелляция будет подана на этой неделе. Она будет подана через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд, как предусмотрено в самом определении (суда - ред.)", - заявил РИА Новости Доманский.

По словам адвоката, Вышинский "очень надеется на апелляцию".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.